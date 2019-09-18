Проект генплана Петербурга до 2048 года одобрили

Новый генплан должны принять до 1 марта 2021 года.

В Северной столице одобрили новый Генеральный план города, который будет действовать до 2048 года. После того, как протокол заседания подпишут, план отправят в столицу, а затем он выйдет на этап публичных обсуждений.

Сообщается, что больше градостроительный, а не архитектурный. На картах появились транспортные развязки, вестибюли метров, аэропорты, электроподстанции, надземные и подземные пешеходные переходы и другое. Проекты жилых домов будут утверждать в соответствии с инфраструктурой, в частности, со схемой развития транспорта.

Зелёная зона разногласий. Как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: Piter.TV