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Проект генплана Петербурга до 2048 года одобрили
Сегодня, 19:32
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smirenny

Проект генплана Петербурга до 2048 года одобрили

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Новый генплан должны принять до 1 марта 2021 года.

В Северной столице одобрили новый Генеральный план города, который будет действовать до 2048 года. После того, как протокол заседания подпишут, план отправят в столицу, а затем он выйдет на этап публичных обсуждений. 

Сообщается, что больше градостроительный, а не архитектурный. На картах появились транспортные развязки, вестибюли метров, аэропорты, электроподстанции, надземные и подземные пешеходные переходы и другое. Проекты жилых домов будут утверждать в соответствии с инфраструктурой, в частности, со схемой развития транспорта. 

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Фото: Piter.TV

Теги: генплан города, генплан спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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