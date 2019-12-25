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В Петербурге завершена подготовка проекта изменений в Генплан
Сегодня, 15:08
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге завершена подготовка проекта изменений в Генплан

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Жители города смогут подать свои предложения в главный градостроительный документ.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге завершена подготовка проекта изменений в Генплан. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Напомним, что согласно этому плану петербуржцы смогут подать свои предложения в главный градостроительный документ. Отмечается, что помимо горожан в проекте участвовали представители бизнеса и органы власти. В ведомство поступило свыше 1750 предложений по внесению изменений в Генплан.

В итоге проект генерального плана Северной столицы планируется рассмотреть в январе 2021 году.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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