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У сотрудника Ленинградской АЭС выявлен коронавирус
Сегодня, 14:55
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IRINA_CHALKINA

У сотрудника Ленинградской АЭС выявлен коронавирус

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Сотруднику предстоит сдать как минимум три теста.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что у сотрудника Ленинградской АЭС выявлен коронавирус. Об этом сообщают в пресс-службе Росэнергоатома.

Известно, что сотрудник Ленинградской АЭС был помещен на домашнюю изоляцию. Отмечается, что на "карантине" он должен провести 14 дней. 

Мужчина уже сдал один анализ на коронавирус. Больному необходимо всего сдать три теста на COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в 122-й больнице скончался пациент с коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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