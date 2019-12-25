СМИ: в Петербурге в 122-й больнице скончался пациент с коронавирусом

Иногороднего пациента в больницу доставила одна из компаний ДМС с влажной гангреной стопы.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге в 122-й больнице скончался пациент с коронавирусом. Об этом сообщает главный врач медицинского учреждения Яков Накатис.

По некоторым данным, мужчину в больницу доставила одна из компаний ДМС. У пациента диагностировали влажную гангрену стопы. По словам врачей, спустя 36 часов у мужчины резко развилась пневмония. Такое стремительное развитие болезни вызвало подозрение на коронавирусную инфекцию.

Главврач отметил, что все, кто участвовал в диагностике и мог контактировать с умершим, отправлены на 14-дневный карантин. Отмечается, что пациент находился в одноместной палате, поэтому контакты с другими заболевшими исключены.

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