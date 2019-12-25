Петербуржцев оштрафуют за нарушение комендантского часа

Теперь за нарушение требований правительства по обеспечению режима повышенной готовности, а именно самоизоляции петербуржцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

В среду, 8 апреля, стало известно, что в Северной столице намерены штрафовать горожан за нарушение комендантского часа. Об этом сообщили на пленарном заседании ЗакСа Петербурга.

Предполагается, что в режиме повышенной готовности горожан будут штрафовать от 3-х до 5 тысяч рублей за нарушение комендантского часа.

"Возможно введение пропускного режима, возможно введение комендантского часа. Протоколы будут рассматривать районные администрации и принимать по ним решения", —отметил представитель губернатора Петербурга в Законодательном Собрании Юрий Шестериков.

Отмечается, что соответствующие меры будут направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что правительству Петербурга могут дать новые полномочия из-за COVID-19.

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