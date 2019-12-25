Правительству Петербурга могут дать новые полномочия из-за COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание сразу два законопроекта.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что новые полномочия могут дать правительству в Петербурге из-за COVID-19. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов внес в Законодательное собрание сразу два законопроекта.

Согласно документу, городское правительство сможет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Это значит, что ведомство сможет выписывать штрафы нарушителям. Более того, в КоАП РФ 1 апреля 2020 года появилась статья 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения".

Специалисты отмечают, что с юридической точки зрения в настоящее время власти Петербурга не могут оштрафовать горожан, которые нарушают "нерабочий месяц".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

Фото:Беглов/вк