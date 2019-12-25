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В Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:47
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nastya960

В Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса

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За сутки в России зафиксировали 1175 новых случаев инфицирования.

В Петербурге диагностировали 34 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 329. 

Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 43 человека, умерли 3 человека (по одной из смертей проводится проверка). Об этом сообщил оперштаб. 

За сутки в России зафиксировали 1175 новых случаев инфицирования, 86 пациентов поправились, 5 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 8 672 человека, 580 выздоровели, 63 человека умерли. 

В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных.

Фото: Piter.TV

Теги: корнавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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