Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Данная проблема мешает лечению больных коронавирусом.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19. Заявление он сделал в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, главная особенность болеющих коронавирусом — это быстрое образование бактерий-суперинфектов. Из-за этого, отметил Проценко, во всех отделениях реанимации появились различные инфекции — это пневмония, золотистый стафилокок. Главный врачт отметил, что причина образования — перевод пациентов из других стационаров, которые завозят новые микробы.

Проценко подчеркнул, что данная проблема мешает лечению больных COVID-19. По его словам, самые частые причины смерти коронавирусных пациентов — это гипоксия и тромбоэмболия, а также — сепсис.

Ранее были названы главные симптомы коронавируса во время второй волны.

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