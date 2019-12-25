Денис Проценко призвал готовиться к третьей волне коронавируса.

Названы главные симптомы коронавируса во время второй волны распространения коронавируса. Об этом журналисту Антону Красовскому заявил главный врач столичной больницы Денис Проценко.

Эксперт уточнил, что чаще всего у пациентов с COVID-19 во время второй волны инфицированных фиксируется устойчивая к жаропонижающим препаратам лихорадка. При этом температура зараженных поднимается выше 38 градусов. Наблюдается также одышка с частотой дыхания более 28 в минуту. Проценко напомнил, что норма составляет 18-20. Среди признаков зараженных пациентов во время новой волны инфекции - снижение сатурации. Речь идет о насыщенности крови кислородом до показателя ниже 92%. Норма составляет 98-99%.

Напомним, что в больнице в Коммунарке на данный момент находится 870 пациентов. Из них 137 человек лежат в реанимации. Денис Проценко полагает, что медикам следует готовиться в России к третьей волне коронавируса. Она может наступить в марте 2021 года. Однако она будет ожидаемо слабее первых двух.

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом.

Фото: Piter.tv