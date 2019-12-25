Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач клиники Денис Проценко в интервью журналисту RT Антону Красовскому.
По прогнозу Проценко, пандемия коронавируса в России может закончиться в июне или даже раньше.
Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем.
Денис Проценко, главный врач клиники в Коммунарке
Он отметил, что на это могут повлиять несколько факторов. Например, третья волна COVID-19 может начаться в марте и закончится ближе к лету. При этом появление эффективной вакцины сможет избавить мир от пандемии COVID-19.
Ранее главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи.
Фото: pixabay.com
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