Пандемия коронавируса в России может закончиться в июне или даже раньше.

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач клиники Денис Проценко в интервью журналисту RT Антону Красовскому.

По прогнозу Проценко, пандемия коронавируса в России может закончиться в июне или даже раньше.

Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем. Денис Проценко, главный врач клиники в Коммунарке

Он отметил, что на это могут повлиять несколько факторов. Например, третья волна COVID-19 может начаться в марте и закончится ближе к лету. При этом появление эффективной вакцины сможет избавить мир от пандемии COVID-19.

Ранее главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи.

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