Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи

По его словам, 104 пациента находятся в реанимации.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил скопление машин скорой помощи возле медицинского центра. По его словам, это вызвано ростом количества заражений коронавирусом — многим из пациентов требуется стационарное лечение.

По состоянию на сегодняшнее утро, у нас проходят лечение 645 пациентов. Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке

Он отметил, что 104 из них находятся в реанимации, 22 — на аппарате искуственной вентиляции лёгких.

Проценко заявил, что недавно количество тяжёлых больных было небольшим, однако сейчас оно растёт. Главврач подчеркнул, что мощностей клиники, а также опыта и профессионализма специалистов хватит, чтобы справиться с распространением COVID-19. Однако он заявил, что рост инфицирования настораживает, и подчеркнул - тяжёлого развития ситуации допускать бы не хотелось.

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Фото: Piter.tv