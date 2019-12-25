Вирусологи рассказали, как заранее распознать тяжелое течение коронавируса. Завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что необходимо следить за уровнем кислорода в крови. Его слова приводит РБК.
Для этого он советует купить пульсоксиметр.
Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так.
Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета
Вирусолог советует уделять внимание хроническим болезням, так как именно у них COVID-19 протекает в тяжёлой форме, и чаще дышать свежим воздухом.
Главный инфекционист ЦАО Москвы Илья Акинфиев считает, что пульсоксиметр не нужен, главное, по его мнению, обращаться к врачу при появлении симптомов ОРВИ. Прибор он советует покупать только по назначению врача.
Ранее СПбГУ возвращается на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все