Они советует уделять внимание хроническим болезням.

Вирусологи рассказали, как заранее распознать тяжелое течение коронавируса. Завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что необходимо следить за уровнем кислорода в крови. Его слова приводит РБК.

Для этого он советует купить пульсоксиметр.

Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так. Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета

Вирусолог советует уделять внимание хроническим болезням, так как именно у них COVID-19 протекает в тяжёлой форме, и чаще дышать свежим воздухом.

Главный инфекционист ЦАО Москвы Илья Акинфиев считает, что пульсоксиметр не нужен, главное, по его мнению, обращаться к врачу при появлении симптомов ОРВИ. Прибор он советует покупать только по назначению врача.

Ранее СПбГУ возвращается на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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