СПбГУ возвращается на дистанционное обучение из-за коронавируса

Это связано с ростом заболевших COVID-19.

Со следующего понедельника, 12 октября, обучение в Санкт-Петербургском государственном университете вновь переходит в дистанционный формат. Обучаться в таком режиме планируют как минимум месяц. Об этом сообщила университетская газета " iUni".

Решение было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной Лавриковой и Еленой Черновой в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Обсуждение этого также идет в группе студентов "Лупа и Пупа". Студент факультета "Институт наук о Земле" опубликовал сообщение, которое ему прислали.

Как уточнил Piter.TV у одного из студентов магистратуры философского факультета, официальной информации о переходе в "онлайн" пока не было.

Ранее стало известно, что на дистанционное обучение переходят студенты ЛЭТИ.

Фото: Piter.TV, Данил Пименов / VK