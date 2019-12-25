Студентов ЛЭТИ переводят на "дистанционку" из-за распространения коронавируса

Стало известно, что студентов СПбГЭТУ "ЛЭТИ" переводят на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ появился 6 октября на официальном сайте вуза.
Все занятия в университете будут проходить в "дистанционном" режиме с 8 октября по 1 ноября. Задолженности по предметам и лабораторные работы также можно сдать удаленно, отмечается в приказе.
Мера введена для "обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и обучающихся" в период пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали "таблетку от страха". Речь идет об аппарате "Кардиоскрин", который предназначен для для экспресс-оценки сердечно-сосудистой системы человека.
Этот прибор регистрирует электрокардиосигнал и позволяет обнаруживать основные угрожающие жизни человека ситуации, которые возникают из-за патологий сердечно-сосудистой системы. "Таблетка от страха" вырабатывает сигнал тревоги и предупреждения человека в режиме онлайн.
Фото: etu.ru
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