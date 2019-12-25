Ученые из Петербурга создали "таблетку от страха"

Прибор синхронизируется с планшетом или смартфоном владельца.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что в ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали "таблетку от страха". Об этом говорится на официальном сайте института.

Речь идет об аппарате "Кардиоскрин", который предназначен для для экспресс-оценки сердечно-сосудистой системы человека. Этот прибор регистрирует электрокардиосигнал и позволяет обнаруживать основные угрожающие жизни человека ситуации, которые возникают из-за патологий сердечно-сосудистой системы. "Таблетка от страха" вырабатывает сигнал тревоги и предупреждения человека в режиме онлайн.

Фактически, "Кардиоскрин" – это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить. Профессор кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Александр Сергеевич Красичков.

Отмечается, что доклад Александра Сергеевича Красичкова "Разработка экспериментального образца аппаратно-программного комплекса для экспресс-оценки сердечно-сосудистой системы человека" по разработке этого аппарата стал одним из лучших и завоевал третье место в секции "Нейротехнологии и искусственный интеллект. Большие данные".

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Фото:etu.ru