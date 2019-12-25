Негосударственные театры получат поддержку Петербурга

Независимым учреждениям культуры выделяет более 760 млн рублей.

Некоммерческие театры и культурные проекты некоммерческих организаций получат финансовую поддержку от Петербурга. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Поддержку получат 23 негосударственных театра и 26 культурных проектов НКО.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраним уровень поддержки негосударственных театров и коллективов. пообещал Беглов.

На первом этапе конкурса на предоставление субсидий, который прошел в июне 2020, было решено поддержать 135 проектов НКО. На втором этапе было решено, что общий размер субсидий петербургским организациям негосударственного сектора культуры в этом году составил более 760 млн рублей.

Полный список организаций, которые получили субсидию, опубликуют на сайте городского комитета по культуре.

Напомним, ранее негосударственные театры не могли добиться поддержки от города. В связи с этим в Петербурге прошла акция в поддержку независимых учреждений культуры.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Драматический театр На Литейном / VK