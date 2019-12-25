В субботу в Петербурге пройдет акция в поддержку независимых театров

Негосударственные театры остались без средств к существованию.

Завтра, 1 августа, в Петербурге пройдет акция в поддержку независимых театров, которые остались без финансирования на время пандемии. По словам организаторов, в период ограничительных мер театрам пришлось самостоятельно выживать, никакой поддержки от государства они не получили.

В сложной ситуации оказались более 20 учреждений культуры ― Театр Ахе, Цехъ, Театр Лицедеи, Театро Ди Капуа, Такой театр, Этюд театр, Karllson Haus и другие. Кроме того, ранее стало известно о том, что власти Петербурга объединили для предоставления субсидий два разных грантовых конкурса ― на поддержку фестивалей и негосударственных театров. При этом в апреле 2020 комитет по культуре города обещал возместить убытки.

Эти театры важно сохранить, потому что именно благодаря малым независимым театрам театр в целом расширяет границы. Это поле экспериментов. Это стартовые площадки для многих молодых артистов, режиссёров, драматургов. отметил один из организаторов ― Никита Жубрин.

По словам Жубрина, независимые театры также дают рабочие места и представляют материалы, которые бы не смогли попасть в репертуар государственных учреждений культуры из-за их политики.

Также своим мнением поделился другой организатор акции, театральный критик Георгий Цицишвили.

За последние два года Петербург потерял режиссёра Бутусова, артистов Лысенкова и Коваленко, не подучивших предложения от как раз государственных театров, теперь мы будем терять целые театры? Как должны выживать люди с кредитами, ипотеками, в конце концов планами? Как распределяются деньги, почему это не показывается открыто? Почему надо догадываться? Тем более важно оказать поддержку после Ковид, когда театры просто не могли работать. Культура ― это основа жизни нашего города, главная основа. Мы именно культурная столица, и не надо превращаться в культурную провинцию, это может быть непоправимо.

Акция пройдет в Бертгольд Центре по адресу Гражданская улица 13-15 с 12:00 до 15:00. Каждый желающий сможет выступить и сказать о том, почему важно сохранить маленькие и независимые театры. Piter.TV будет вести прямую трансляцию с мероприятия. Организаторы отмечают, что это не политическая акция, поэтому приходить с баннерами и политическими лозунгами не стоит.

Ранее Piter.TV пообщался с режиссером Сергеем Азеевым. Он поставил спектакль, который прошел в приложении для конференций "Zoom".

Фото: предоставлено организаторами