"Идет соревнование, кто будет первым". Режиссер рассказал, как прошел первый Zoom-спектакль в России

Режиссер Сергей Азеев рассказал об идее "удаленной" театральной постановки и о том, как новинка сможет прижиться дальше.

На прошлой неделе корреспондент Piter.tv стал свидетелем рождения абсолютно нового формата для театральной постановки – "Zoom"-спектакля. В прямом эфире перед нами разыгрывалась остросоциальная история "Старушки с улицы Репина" в режиме видеоконференции.

Всех героев – управляющего компании, главу администрации района, следователя и корреспондента – объединила смерть никому неизвестной и ненужной старушки после падения "сосулей". Она как призрак следует за ними по пятам, но у всех другие заботы, прежде всего – собственный имидж. Это история о "маленьком" человеке, тянущаяся со времен Гоголя, но не теряющая актуальности до сих пор. Атмосферу спектаклю придает не только актерская игра, но и грамотно собранное слайд-шоу и музыка. Она, кстати, была написана специально для произведения композитором Иваном Кушниром.

Режиссером постановки выступил Сергей Азеев. Он рассказал нам о том, как родилась идея спектакля в таком формате и что станет с инновацией после предполагаемого открытия театров после карантина по коронавирусу.

— Как бы вы кратко описали, о чем ваш спектакль?

— Это сатира на наши современные реалии, взгляд на нашу "человечность", отношение к пожилым людям и их проблемам, и в целом на тему равнодушия.

— Для вас было важно, чтобы зрители поняли тот смысл, который вы вложили в спектакль, или здесь есть пространство для интерпретаций?

— И так, и так. Я очень рад, если мою идею, которую я закладывал в спектакль, прочитал зритель, но, я уверен, что там есть место и для персональной оценки. Зритель может сопереживать любому герою, если хочет. Мы не настаиваем на какой-то одной точке зрения.

— Как и когда вам пришла идея создать спектакль в приложении Zoom?

— Все произошло очень случайно. Хореограф Полина Митряшина, которая исполняла роль старушки, позвонила мне и предложила такой вот любопытный формат: ребята занимаются пластикой, а я им онлайн пишу музыку. Я открыл приложение Zoom, потому что все им пользуются, посмотрел его возможности и понял, что можно заняться онлайн монтажом, и, соответственно, мы можем и спектакли делать. У меня была пьеса Константина Федорова, и мне показалось, что мы можем ее поставить. Все это было 2 или 3 апреля. Я связался с художником, композитором, артистами и буквально за 2 часа собрал коллектив.

— Сколько времени уходило на репетиции?

— Около двух недель заняла вся подготовка. Тут ведь идет некое соревнование, кто будет первым в этом формате. Но репетиции были короткие. Мы разбирали в основном то, как достичь динамики в кадре. Это очень интересно для артиста работать с партнером, который иногда находится даже в паре сотен километров от тебя.

— Это ваш первый опыт в качестве режиссера?

— В интернет-пространстве — да. Это эксперимент для меня и всей команды, потому что никто в подобном проекте не принимал участие. А так я занимаюсь театральными постановками: у меня идет два спектакля в "Таком Театре" в Петербурге, также намечены постановки в театре "Суббота" и в Архангельском молодежном театре в этом году, но пока из-за нынешней ситуации неизвестно, когда это двинется дальше и двинется ли.

— Если бы не временное закрытие театров, как вы считаете, вы бы стали заниматься нечто подобным?

— Во-первых, конечно, повлияли условия, в которых мы находимся. Друзья говорили мне, что с учетом того, что они смотрят спектакли в записи, потерялся некий живой момент творчества здесь и сейчас. Так что это выход из ситуации. Мы видим живую игру артистов, и что-то может пойти не так, как в театре. Во-вторых, я всегда мечтал увидеть и показать создание фильма в реальном времени.

— Вы остались довольны тем, как прошла премьера?

— Так или иначе, можно признать, что этот проект осуществился. Я не до конца доволен качеством работы, но нам предстоит провести определенную работу над ошибками. Пока что это не результат, а только этап работы. В следующий раз спектакль пройдет 25 апреля в 17:00 и 19:00. С точки зрения театральной формы мы постарались все соблюсти, проработали образы. Роль бабушки – это вообще немое кино, диалог времен.

Также я получил отзывы представителей театрального сообщества, все нашли такой формат очень интересным.

— А есть вероятность, что этот формат продолжит свою жизнь, даже когда театры откроются?

Мне кажется, что это возможно. Но формат требует технического развития, потому что в нашем спектакле мы использовали то, что есть дома у артистов. Если у нас есть хорошие камеры и свет, то у нас есть хорошее изображение. А так можно снимать фильмы абсолютно в любом месте нашей планеты, где есть доступ в Интернет.

У нас уже есть мысли по поводу следующего проекта, но что это будет – пока останется творческим секретом.

Фото: Piter.TV