В четверг, 30 июля, стало известно о том, что театры Петербурга возмутила ситуация с субсидиями от комитета по культуре. Деятели искусства направили письмо-обращение на имя губернатора Александра Беглова.
Петербургских театралов возмутили результаты конкурсного отбора на предоставление субсидий в 2020 году. Как оказалось, чиновники Северной столицы объединили для предоставления субсидий два разных грантовых конкурса. Так, в один конкурс субсидий на поддержку негосударственных театров совместили с проектом по проведению фестивалей. В результате театры недополучили средства на поддержку.
Более того, комитет по культуре Петербурга полностью отказал ряду театров в финансовой поддержке.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики.
Фото:Piter.TV
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