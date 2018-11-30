Причиной для создания письма стали результаты конкурсного отбора на предоставление субсидий в 2020 году.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что театры Петербурга возмутила ситуация с субсидиями от комитета по культуре. Деятели искусства направили письмо-обращение на имя губернатора Александра Беглова.

Петербургских театралов возмутили результаты конкурсного отбора на предоставление субсидий в 2020 году. Как оказалось, чиновники Северной столицы объединили для предоставления субсидий два разных грантовых конкурса. Так, в один конкурс субсидий на поддержку негосударственных театров совместили с проектом по проведению фестивалей. В результате театры недополучили средства на поддержку.

Более того, комитет по культуре Петербурга полностью отказал ряду театров в финансовой поддержке.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики.

Фото:Piter.TV