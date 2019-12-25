В Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики

Заявки будут принимать до 31 июля.

В среду, 29 июля, стало известно, что в Петербурге скоро завершится региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. Заявку можно подать до пятницы.

В конкурсе могут поучаствовать сотрудники структурных подразделений администраций районов города, которые отвечают за реализацию государственной молодежной политики города. Сообщается, что впервые конкурс прошел в 2012 году. За все время существования конкурса более 200 руководителей приняли участие и представили свои проекты.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит конкурс на лучшее украшение балкона.

Фото: pixabay