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В Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики
Сегодня, 15:02
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smirenny

В Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики

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Заявки будут принимать до 31 июля.

В среду, 29 июля, стало известно, что в Петербурге скоро завершится региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. Заявку можно подать до пятницы.

В конкурсе могут поучаствовать сотрудники структурных подразделений администраций районов города, которые отвечают за реализацию государственной молодежной политики города. Сообщается, что впервые конкурс прошел в 2012 году. За все время существования конкурса более 200 руководителей приняли участие и представили свои проекты.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит конкурс на лучшее украшение балкона.

Фото: pixabay

Теги: конкурс, лучший работник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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