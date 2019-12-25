В Петербурге проходит конкурс на лучшее украшение балкона

Для участие нужно направить заявку в районную администрацию до 7 августа.

В Петербурге проходит уже традиционный конкурс "Лучший балкон". Первый, районный, этап завершится 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Конкурс уже в 20-й раз проводит управление по развитию садоводства и огородничества. В нем могут принимать участие жители многоквартирных домов. Для этого нужно направить заявку на участие в районную администрацию и приложить фотографию своего балкона. При определении победителей будет учитываться оригинальность и красочного оформления, многообразие цветов и растений, а также общий вид балкона с улицы.

Победителей выберут 21 августа.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в доме на Лесном проспекте демонтировали аварийный балкон.

Фото: vk.com/mcrenaissance