В доме на Лесном проспекте демонтировали аварийный балкон

Он мог обрушиться, но его вовремя сняли.

Утром 11-го июня в жилом доме на Лесном проспекте один из балконов оказался под угрозой обрушения. Как стало известно Piter.TV, балкон на третьем этаже частично провис и был частично разрушен.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, инцидент произошел в доме №77. В 11 утра представитель ЖКС принял решение о сносе "опасного" балкона. В 13-м часу при помощи бензореза спилили ограждение балкона и при помощи перфоратора демонтировали пол. В результате бетонная плита упала на газовую трубу, трубу временно отключили.

Сейчас представили ЖКС занимаются благоустройством территории. На месте работали сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции.

Ранее Piter.TV провел балконный рейд после обрушения балкона на Кирочной.

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