  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:33
69
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В доме на Лесном проспекте демонтировали аварийный балкон

0 0

Он мог обрушиться, но его вовремя сняли.

Утром 11-го июня в жилом доме на Лесном проспекте один из балконов оказался под угрозой обрушения. Как стало известно Piter.TV, балкон на третьем этаже частично провис и был частично разрушен.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, инцидент произошел в доме №77. В 11 утра представитель ЖКС принял решение о сносе "опасного" балкона. В 13-м часу при помощи бензореза спилили ограждение балкона и при помощи перфоратора демонтировали пол. В результате бетонная плита упала на газовую трубу, трубу временно отключили. 

Сейчас представили ЖКС занимаются благоустройством территории. На месте работали сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. 

Ранее Piter.TV провел балконный рейд после обрушения балкона на Кирочной. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: балкон, обрушение балкона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии