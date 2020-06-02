Балконный рейд: Piter TV изучил опасные балконы в центре города

После неожиданного обрушения балконов на Кирочной улице, 20 Piter TV решил узнать, какие балконы в центре города находятся в зоне риска, и как на глаз определить степень дефективности конструкции.

Инженер-строитель Анатолий Кузнецов поделился с нами своими соображениями и рассказал, как отличить аварийный балкон от балкона, которому требуется лишь косметический уход.

Фурштатская, 23

Первый балкон, который нам показал Анатолий, расположен на Фурштатской, 23. Невооруженным взглядом заметно отсутствие лепнины на металлическом кронштейне, покрытом толстым слоем ржавчины. При этом явной аварийной ситуации Анатолий при беглом взгляде не обнаружил, но порекомендовал снять все кронштейны и зачистить их от коррозии.

Основным фактором, который может повлечь за собою обрушение балкона, Анатолий назвал атмосферные осадки:

Если там нарушена гидроизоляция, и не проводится регулярная чистка от осадков, то будет происходить постоянное воздействие на места примыкания балконной плиты и кронштейнов к стене, то он будет разрушаться. Анатолий Кузнецов, инженер-строитель.

Фурштатская, 24

Следующий дом, расположенный на той же улице, явно контрастирует с предыдущем. В "особняке Кочубея", еще в 2000-е была проведена реставрация балкона. Потребовалась лишь замена кронштейнов и последующая косметическая окраска. За почти четверть века на нем появилась лишь легкая коррозия.

Шпалерная, 44

Следующий балкон, показавшийся нам интересным, находится в "ограниченно-работоспособном" состоянии. Часть штукатурки отбита, имеются явные трещины, а нижняя часть балкона затянута сеткой, дабы уберечь прохожих от возможного небольшого обрушения.

При этом балконом все так же можно пользоваться по назначению – ограда выглядит крепкой, поэтому дефекты все косметические.

Маяковского, 29

Еще один удачный пример реставрации балкона – в доме, в котором располагается фельдъегерская служба. Около четырех лет назад при капитальном ремонте балкон сняли, и отчистили все крепления и плиты. Анатолий отметил, что итог получился "вполне достойным".

Рубинштейна,7

Самым печальным зрелищем стали балконы в доме Ольги Берггольц на Рубинштейна. Железобетонное здание, выполненное в стиле конструктивизма, за столетие порядком обветшало – для безопасности все балконы обтянули железной сеткой, чтобы часть конструкции не упала на прохожих.

Анатолий отметил, что проблема кроется в том, что кронштейны балконов сделаны из металла, а заполнение между ними – цемент и битый кирпич. За время материалы разрушала коррозия, что и привело их к текущему внешнему виду.

Как итог Анатолий порекомендовал людям, живущим в доме с балконом, обращать внимание на коррозию и шаткость ограждений. В большинстве случаев потребуется лишь косметический уход, расчистка и заделка видимых деформаций.

Видео, фото: Piter.TV