Обрушившиеся балконы на Кирочной с высоты птичьего полета: взгляд Piter.TV

Также Piter.TV собрал всю именующуюся информацию к данному часу.

В центре Петербурга в первой половине дня 26 мая обрушились балконы в доме №20 по Кирочной улице. Piter.TV представляет кадры с места события, снятые с квадрокоптера.

Как можно понять из видео, сейчас место ЧП огорожено, так как в любой момент может произойти дальнейшее обрушение. На месте работает техника и сотрудники МЧС, подогнан спецкран. Пока что три обрушившихся балкона висят на одном краю, один балкон сильно помят.

После исследования креплений балконы будут демонтированы. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее глава района заявил, что обрушившиеся балконы на Кирочной не были аварийными.

Видео: Piter.TV