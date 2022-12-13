В Петербурге автомобиль ФСБ попал в аварию

Информация о ДТП уточняется.

Утром 6 марта на Кирочной улице в аварию попал автомобиль с обозначениями ФСБ. Машина вылетела на тротуар.

По данным "Фонтанки", автомобиль Skoda с цветографической раскраской ФСБ после удара в левый бок от легковушки вылетел на тротуар у дома 21 на Кирочной улице. По словам очевидцев, водитель Skoda поворачивал налево без спецсигналов и столкнулся со встречным транспортом.

Информация о ДТП уточняется.

С утра на Витебском проспекте произошло тройное ДТП.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб