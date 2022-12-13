На Витебском проспекте произошло тройное ДТП

Утром 6 марта на Витебском проспекте дорогу не поделили три легковушки. Авария произошла в крайнем правом ряду, на месте собирается пробка, сообщил читатель Piter.tv.
Авария произошла незадолго до перекрестка с улицей Типанова. На дороге столкнулись Renault Logan, Lada Vesta и Subaru Impreza. По данным на 8:02, на месте не было сотрудников экстренных служб.
Как уточнил наш читатель, местами дороги очень плохо очищены после выпавших осадков.
По краям образовалась каша из снега,
– отметил автомобилист
Информация о пострадавших не поступала.
Накануне в Петербурге иномарка чуть не влетела в людей на остановке.
Видео: Piter.tv
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