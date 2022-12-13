В Петербурге иномарка чуть не влетела в людей на остановке

В результате случившегося горожане, которые ждали транспорт, не пострадали.

В Петербурге сегодня, 5 марта, машина чуть не влетела в людей на остановке. Инцидент произошел на проспекте Королева. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Два автомобиля не поделили дорогу. Один из автомобилистов решил поехать в объезд, и его иномарку занесло на остановку, где стояли люди. От трагедии их спас столб, в который влетела машина.

В результате случившегося горожане, которые ждали транспорт, не пострадали. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее на Piter.tv: полицейские начали проводить проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на Пулковском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург