Полицейские начали проводить проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на Пулковском шоссе

Пьяный пешеход выбежал на дорогу.

Накануне, 4 марта, в Московском районе водитель иномарки насмерть сбил пьяного пешехода. По факту ДТП проводится проверка. ОБ этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Автомобилист, управляя иномаркой Haval H5, совершил наезд на пьяного мужчину. Трагедия произошла на Пулковском шоссе. Отметим, что пешеход оказался на проезжей части вне зоны "зебры". Он был одет в черные вещи. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии. По предварительным данным, погибшему было около 30 лет.

Отметим, что за 2022-2023 год 62-летний водитель иномарки десять раз нарушил ПДД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv