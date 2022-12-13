Пожилой водитель сбил пьяного мужчину на Пулковском шоссе

С начала 2022 года автомобилист десять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Накануне вечером, 4 марта, на Пулковском шоссе произошло смертельное ДТП. По информации Piter.tv, пьяный мужчина переходил через дорогу вне зоны перехода и попал под внедорожник.

За рулем находился 62-летний житель Пушкина. Известно, что с начала 2022 года он десять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Авария произошла в 21:00. Пострадавший был одет в черную одежду. Горожанин погиб от полученных травм.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус.

Фото: Piter.tv