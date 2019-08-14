Глава района: "Обрушившиеся балконы на Кирочной не были аварийными"

Жители дома при этом так не считают.

Глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин прокомментировал обрушение балконов на Кирочной, 20.

Произошло самовольное обрушение балкона 6 этажа, он обрушился на балкон 5 этажа и так дальше по очереди до третьего. Пострадавших нет. Решается вопрос, как демонтировать упавшие балконы. И решается, как устанавливать фиксирующие конструкции, чтобы не произошло дальнейшего самовольного обрушения. Целые балконы будут исследовать, если состояние конструкции аналогичное, хотя обрушиевшиесся балконы не были аварийными, в зависимости от состояния их демонтируют или сохранят. Максим Мейксин, глава Центрального района

Дом был построен в 1935 году и с тех пор капитальный ремонт не проводился ни разу. Как рассказали Piter.TV местные жители, капремонт должен был состояться в 2021 году, но его перенесли на 2024 год. Также местная жительница рассказала, что они не раз обращались в управляющую компанию с данной проблемой.

Как рассказал Максим Мейксин, 80% домов в Центральном районе построены до 1917 года, но с такой аварийностью в районе сталкиваются не часто. После данного ЧП будут проверены конструкции старых балконов в районе.

К слову, балконы в доме на Кирочной уже выполняли скорее декоративную функцию, местные жители их никак не использовали.

Видео: Piter.TV