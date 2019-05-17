Жительница дома с обрушившимися балконами на Кирочной: "Мы не раз обращались в управляющую компанию"

Петербурженка посетовала на бездействие УК и нереализованные деньги на ремонт, списанные с жильцов.

Жительница дома №20 по Кирочной улице, на котором сегодня внезапно обрушились балконы, рассказала Piter.TV о давнем равнодушии управляющей компании к судьбе здания. По словам Ирины, дом давно находится в плохом состоянии, и жильцы не раз обращались к УК с просьбой обследовать здания и показывали трещины на фасаде дома с дворовой части.

С 2012 года у нас подписан договор о том, что с нас будут высчитывать за капитальный ремонт. И по этой отдельной программе, когда часть денег выделял город, а часть денег – жильцы, с нас добросовестно высчитывали по 400 рублей и ничего ровным счетом не происходило. Потом эти балконы обтянули зеленой тряпочкой, чтобы не падали камни, а состояние фасада с дворовой части еще более плохое. Ирина, жительница дома на Кирочной

В управляющей компании заявили, что дом принадлежит КГИОПу, поскольку является памятником, а значит жители не имеют права "даже вбить гвоздь". По словам Ирины, жильцов постоянно перенаправляли в комитет по охране памятников. Женщина посетовала, что даже ремонт внутренних коммуникаций, не говоря о капитальном, перенесли с 2017 года сначала на 2019-2021, а затем и вовсе поставили по плану на 2024 год.

Сам утренний инцидент Ирину и других жильцов Кирочной не на шутку перепугал. Женщина предположила, что оставшиеся балконы тоже будут срезать, чтобы неприятность не повторилась.

Грохот был жуткий, я думала, это либо землетрясение, либо рушится дом. У меня минут 20 дрожали ноги после всего этого. Ирина, жительница дома на Кирочной

Дом на Кирочной не дотянул всего лишь год до капитального ремонта

Видео: Piter.TV