На Кирочной улице частично обрушился фасад особняка Кавоса

Место происшествия ограждали, предварительно, пострадавших нет.

В Петербурге обрушилась часть фасада особняка Цезаря Альбертовича Кавоса на Кирочной улице. На асфальте оказалась лепнина здания, передают очевидцы в социальных сетях.

По информации 78.ru, в результате падения штукатурки 4 мая был сбит флаг города. Место происшествия ограждали, предварительно, пострадавших нет. Управляющая компания проверит состояние фасада дома. На его изношенность жильцы жаловались еще в декабре прошлого года.

Особняк построили в 1864-1867 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на улице Мира обрушился потолок из-за перепланировки в жилище этажом выше. Прокуратура Петроградского района внесла представление в адрес руководства управляющей компании.

Фото: 78.ru