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На Кирочной улице частично обрушился фасад особняка Кавоса
Сегодня, 8:58
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На Кирочной улице частично обрушился фасад особняка Кавоса

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Место происшествия ограждали, предварительно, пострадавших нет.

В Петербурге обрушилась часть фасада особняка Цезаря Альбертовича Кавоса на Кирочной улице. На асфальте оказалась лепнина здания, передают очевидцы в социальных сетях. 

По информации 78.ru, в результате падения штукатурки 4 мая был сбит флаг города. Место происшествия ограждали, предварительно, пострадавших нет. Управляющая компания проверит состояние фасада дома. На его изношенность жильцы жаловались еще в декабре прошлого года. 

Особняк построили в 1864-1867 годах. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на улице Мира обрушился потолок из-за перепланировки в жилище этажом выше. Прокуратура Петроградского района внесла представление в адрес руководства управляющей компании.

Фото: 78.ru 

Теги: кирочная улица, особняк кавоса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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