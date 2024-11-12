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В квартире на Мира частично обрушился потолок из-за перепланировки в жилище этажом выше
Сегодня, 11:23
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В квартире на Мира частично обрушился потолок из-за перепланировки в жилище этажом выше

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Собственнику пострадавшей квартиры выделено жилье маневренного фонда.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения требований жилищного законодательства. В квартире дома 23Б по улице Мира провели незаконную перепланировку, в результате чего произошло обрушение строительных конструкций в жилище этажом ниже, рассказали 24 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокуратура в связи с выявленными нарушениями, которые связаны с отсутствием надлежащего контроля за содержанием межэтажных перекрытий, внесла представление в адрес руководства управляющей компании. Оно рассмотрено и удовлетворено, проведены контраварийные работы. 

После вмешательства прокуратуры собственнику пострадавшей квартиры выделено жилье маневренного фонда на период проведения работ. Полное устранение нарушений контролируется прокуратурой района. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в ТЦ на Ленинском проспекте под школьницей провалился потолок. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: обрушение потолка, улица мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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