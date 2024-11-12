В квартире на Мира частично обрушился потолок из-за перепланировки в жилище этажом выше

Собственнику пострадавшей квартиры выделено жилье маневренного фонда.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения требований жилищного законодательства. В квартире дома 23Б по улице Мира провели незаконную перепланировку, в результате чего произошло обрушение строительных конструкций в жилище этажом ниже, рассказали 24 апреля в надзорном ведомстве.

Прокуратура в связи с выявленными нарушениями, которые связаны с отсутствием надлежащего контроля за содержанием межэтажных перекрытий, внесла представление в адрес руководства управляющей компании. Оно рассмотрено и удовлетворено, проведены контраварийные работы.

После вмешательства прокуратуры собственнику пострадавшей квартиры выделено жилье маневренного фонда на период проведения работ. Полное устранение нарушений контролируется прокуратурой района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга