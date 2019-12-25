На улице Мира рецидивист выстрелил в незнакомца из газового пистолета

По словам пострадавшего, стрельбу злоумышленник открыл во время ссоры.

Правоохранители задержали стрелка из газового пистолета. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 16 апреля в полицию Петроградского района поступило сообщение о стрельбе на улице Мира. На месте обнаружили нетрезвого 39-летнего мужчину. По его словам, во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, незнакомец выстрелил в него и скрылся.

Около дома по Большой Пушкарской улице по подозрению в совершении преступления задержали пьяного 42-летнего рецидивиста. При себе у него было аэрозольное устройство "Премьер 4", его изъяли.

Ранее мы сообщили о том, что в результате стрельбы в автобусе в Гатчине пострадал пассажир. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV