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В результате стрельбы в автобусе в Гатчине пострадал пассажир
Сегодня, 8:07
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В результате стрельбы в автобусе в Гатчине пострадал пассажир

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Злоумышленника разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчине мужчина, на вид которому 60-65 лет, открыл стрельбу в автобусе. Есть пострадавший, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В службу "112" утром 13 апреля позвонил очевидец с информацией о том, в транспортном средстве около вокзала "Балтийский" произошла драка между двумя пассажирами. Один из них выстрелил другому в лицо из перцового пистолета типа "Удар" и скрылся. В салоне найдены три гильзы. 

В районную больницу госпитализировали 65-летнего местного жителя с химическим ожогом глаз, после оказания помощи его отпустили. Злоумышленника разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Первомайское в Ленобласти мужчина открыл стрельбу. На Советской улице задержали подозреваемого 1984 года рождения, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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