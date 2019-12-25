У бара в Первомайском задержан стрелявший во время конфликта

Злоумышленник был доставлен в отдел, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Выборгского района задержали мужчину, который открыл стрельбу около бара в поселке Первомайское. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 6 апреля правоохранителям поступила информация о том, что у магазина "Мой дом" на заявителя напал незнакомец. Кроме того, в тот же день стало известно о том, что неподалеку кто-то стрелял в воздух.

На Советской улице задержали подозреваемого 1984 года рождения, мужчина выстрелил пять раз в ходе конфликта из своего травматического пистолета "Гранд Пауэр". Пострадавших нет.

Злоумышленник был доставлен в отдел, пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что задержан дагестанец, прятавшийся на базе отдыха после конфликта со стрельбой в Колпино. Также завели уголовное дело.

Фото: Piter.TV