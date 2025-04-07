В ТЦ на Ленинском проспекте под школьницей провалился потолок

Девочка упала в заведение быстрого питания и серьезно не пострадала.

Прокуратура Красносельского района Петербурга проводит проверку по факту обрушения пола в торговом центре "Фиолент" на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 7 апреля.

Предварительно, под школьницей провалился пол, она упала с высоты на нижний этаж – в ресторан быстрого питания.

Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов даст оценку соблюдению градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

По информации tg-канала "Mash на Мойке", девочка хотела достать электронную сигарету, которую уронила с эскалатора. Так пострадавшая оказалась на техническом потолке.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга