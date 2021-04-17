  1. Главная
Сегодня, 12:48
На Кирочной улице установили свыше 300 энергоэффективных фонарей

Теперь на территории района доля современного оборудования в уличном освещении достигла 58%.

В Центральном районе Петербурга на Кирочной улице завершили обновление уличного освещения. Работы проводились в рамках программы взаимодействия правительства и "Газпрома", сообщили в городском комитете по энергетике. 

Установлено 319 энергоэффективных фонарей, опоры и линии остались прежними. Такое оборудование долговечно: потребление электроэнергии на освещение снизилось на 22%. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине напротив Соборного сквера установят 62 новых светильника. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

