На Кирочной улице установили свыше 300 энергоэффективных фонарей

В Центральном районе Петербурга на Кирочной улице завершили обновление уличного освещения. Работы проводились в рамках программы взаимодействия правительства и "Газпрома", сообщили в городском комитете по энергетике.

Установлено 319 энергоэффективных фонарей, опоры и линии остались прежними. Такое оборудование долговечно: потребление электроэнергии на освещение снизилось на 22%.

Теперь на территории района доля современного оборудования в уличном освещении достигла 58%.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга