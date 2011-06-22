На Кирочной улице "Хавал" сбил 15-летнего мальчика

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Сегодня в 16:25 на Кирочной улице у дома №43 водитель легкового авто марки "Хавал" наехал на 15-летнего мальчика, который пересекал дорогу в зоне пешеходного перехода, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

По информации правоохранителей, подросток был госпитализирован в состоянии степени тяжести. По факту данного происшествия в полиции проводят проверку обстоятельств аварии.

Ранее мы рассказывали, что полицейские Московского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на улице Ленсовета. Под колеса авто попал 67-летний местный житель.

Фото: Piter.TV