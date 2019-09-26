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Дом на Кирочной не дотянул всего лишь год до капитального ремонта

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Монолоитно-бетоный дом был построен в 1938 году. 

Сегодня на Кирочной улице, 20, около 11 часов утра обрушились балконы жилого шестиэтажного дома. К счастью, никто не пострадал. Дом не дотянул до капитального ремонта буквально год, он был запланирован на 2021. 

Монолоитно-бетоный дом был построен в 1938 году. В 2001 г. включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".



Как рассказал заместитель главы администрации Центрального района Михаил Долгополый, капитальный ремонт фасада не стали делать в этому году, так как заявок и жалоб от жителей дома не поступало. 

 Поэтому говорить. что балконы аварийные, нельзя. Это самообрушение балкона последнего этажа, который ударом потянул за собой оставшиеся.

Михаил Долгополый

Видео: Piter.TV

Теги: балконы, кирочная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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