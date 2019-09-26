Дом на Кирочной не дотянул всего лишь год до капитального ремонта

Монолоитно-бетоный дом был построен в 1938 году.

Сегодня на Кирочной улице, 20, около 11 часов утра обрушились балконы жилого шестиэтажного дома. К счастью, никто не пострадал. Дом не дотянул до капитального ремонта буквально год, он был запланирован на 2021.

Монолоитно-бетоный дом был построен в 1938 году. В 2001 г. включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".





Как рассказал заместитель главы администрации Центрального района Михаил Долгополый, капитальный ремонт фасада не стали делать в этому году, так как заявок и жалоб от жителей дома не поступало.

Поэтому говорить. что балконы аварийные, нельзя. Это самообрушение балкона последнего этажа, который ударом потянул за собой оставшиеся. Михаил Долгополый

Видео: Piter.TV