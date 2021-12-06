На ремонт балконов в Петербурге потратят 205 млн рублей

В 2022 году в Петербурге собираются отремонтировать 9767 балконов. На эти работы выделили 205 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.
На данный момент противоаварийные работы идут в доме №46 на Литейном проспекте. Здание является объектом культурного наследия. Опоры для крепежа перил к полу обрабатывают пескоструйным способом.
Всего в Петербурге более 1,2 млн балконов, эркеров, лоджий и переходных балконов.
Ремонт фасадов и балконов в зависимости от их технического состояния может выполняться в рамках программы текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах или программы капитального ремонта.
отметили в Жилищном комитете.
В начале июля плитка балкона обрушилась на Невском проспекте.
Видео: Жилищный комитет Петербурга
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