На ремонт балконов в Петербурге потратят 205 млн рублей

В Жилищном комитете показали, как ведутся работы.

В 2022 году в Петербурге собираются отремонтировать 9767 балконов. На эти работы выделили 205 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

На данный момент противоаварийные работы идут в доме №46 на Литейном проспекте. Здание является объектом культурного наследия. Опоры для крепежа перил к полу обрабатывают пескоструйным способом.

Всего в Петербурге более 1,2 млн балконов, эркеров, лоджий и переходных балконов.

Ремонт фасадов и балконов в зависимости от их технического состояния может выполняться в рамках программы текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах или программы капитального ремонта. отметили в Жилищном комитете.

В начале июля плитка балкона обрушилась на Невском проспекте.

Видео: Жилищный комитет Петербурга