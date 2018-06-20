Глава Центрального района рассказала, почему обрушилась плитка балкона на Невском проспекте

В результате обрушения никто не пострадал.

Глава Центрального района в своем tg-канале рассказала, что на Невском проспекте, 45, частично обрушилась плитка балкона. Сетка, которая используется для реставрационных работ, не выдержала лепнину. Об этом заявила Елена Федорова.



В результате обрушения никто не пострадал. Отметим, что три буквально 3 дня назад подобный инцидент произошел в этом же доме, но на другом участке.

Представительница района попросила местных жителей сообщать о подобных проблемах, отправлять в комментарии ее tg-канала адреса, требующие внимания.

На месте сотрудники МЧС и управляющая компания. Направила заместителя главы администрации, курирующего блок ЖКХ, и директора Жилищного агентства для безотлагательного принятия мер по обследованию здания и обеспечению безопасности граждан.

Елена Федорова, глава Центрального района

Ранее на Piter.tv: "желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля.



Фото: Piter.tv