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"Желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля
Сегодня, 12:22
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"Желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля

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Из-за циклонов город накроют ливни и грозы. 

Сегодня, 10 июля, объявили "желтый" уровень погодной опасности, который означает на потенциально неблагоприятную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре. 

"Желтый" уровень будет действовать с 3 часов дня до 9 вечера. Из-за циклонов город накроют ливни и грозы. 

В Правительстве города водителей попросили быть осторожными и по возможности отказаться от поездок в машинах из-за высокого риска ДТП. 

Ранее на Piter.tv: серебристые облака проплыли над Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, мчс, погода, природа, прогноз, росгидрометцентр, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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