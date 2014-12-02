"Желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля

Из-за циклонов город накроют ливни и грозы.

Сегодня, 10 июля, объявили "желтый" уровень погодной опасности, который означает на потенциально неблагоприятную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

"Желтый" уровень будет действовать с 3 часов дня до 9 вечера. Из-за циклонов город накроют ливни и грозы.

В Правительстве города водителей попросили быть осторожными и по возможности отказаться от поездок в машинах из-за высокого риска ДТП.

Ранее на Piter.tv: серебристые облака проплыли над Петербургом.

Фото: Piter.tv