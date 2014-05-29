Серебристые облака проплыли над Петербургом

В Петербурге заканчивается сезон белых ночей.

В Петербурге в ночь на 10 июля горожане заметили серебристые облака. Необычное природное явление сняли на видео. Кадрами поделились горожане в tg-канале "Астро Фото болото / Северное сияние и не только".

Облака лучше всего были видны в районе Парнаса. Их сняли на таймлапс.

Наконец заканчиваются наши бесконечные белые ночи, появляются звездочки, видно и спутники", – написали авторы видео. Телеграм-канал "Астро Фото Болото / Северное сияние и не только"

Комментаторы отметили, что не хотят прощаться с белыми ночами и будут теперь о них мечтать целый год.

Ранее на Piter.tv: теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге в конце этой недели.

Видео: Телеграм / Астро Фото Болото Северное сияние и не только