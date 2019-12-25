Теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге в конце этой недели

В воскресенье воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Сегодня, 10 июля, синоптики обещают петербуржцам облачную погоду, временами можно будет увидеть солнце. В большинстве районов выпадут осадки, на востоке возможны грозы. Об этом сообщили ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.

Фото: Piter.tv