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В Петербурге в этому году планируют отремонтировать почти 10 тысяч балконов
Сегодня, 12:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в этому году планируют отремонтировать почти 10 тысяч балконов

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По итогам инвентаризации, которая была начата в 2020 году, в городе насчитали 1 192 919 балконов.

В Петербурге в 2022 году планируют отремонтировать 9 767 балконов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в Жилищном комитете.

По итогам инвентаризации, которая была начата в 2020 году, в городе насчитали 1 192 919 балконов, включая эркеры, лоджии и переходные балконы. При этом по 58 341 балкону нашли нарушения, среди которых: отслоение штукатурки, нарушение гидроизоляции, некоторые балконы отходят от фасада здания. В аварийном состоянии оказались 3 213 балконов.

В планах на этот год ремонт 9767 балконов. Также УК должны дважды в год (весной и осенью) обстукивать фасады и балконы, чтобы вовремя избавиться от возможных дефектов строительных конструкций.

Ранее глава Центрального района рассказала, почему обрушилась плитка балкона на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: балконы, жилишный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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