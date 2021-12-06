В Петербурге в этому году планируют отремонтировать почти 10 тысяч балконов

По итогам инвентаризации, которая была начата в 2020 году, в городе насчитали 1 192 919 балконов.

В Петербурге в 2022 году планируют отремонтировать 9 767 балконов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в Жилищном комитете.

По итогам инвентаризации, которая была начата в 2020 году, в городе насчитали 1 192 919 балконов, включая эркеры, лоджии и переходные балконы. При этом по 58 341 балкону нашли нарушения, среди которых: отслоение штукатурки, нарушение гидроизоляции, некоторые балконы отходят от фасада здания. В аварийном состоянии оказались 3 213 балконов.

В планах на этот год ремонт 9767 балконов. Также УК должны дважды в год (весной и осенью) обстукивать фасады и балконы, чтобы вовремя избавиться от возможных дефектов строительных конструкций.

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Фото: Piter.tv