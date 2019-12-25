В центре Петербурга выявили 200 балконов, находящихся в аварийном состоянии

Управляющие организации уже укрепили фасады сеткой.

В Центральном районе Петербурга выявлено 200 балконов, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщили в районной администрации, пишет 78.ru 21 мая.

Безопасные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества, а также решение вопросов пользования имуществом и предоставления коммунальных услуг должна обеспечивать управляющая организация, подчеркнули в администрации. При обнаружении подобных нарушений сотрудники обязаны установить ограждения.

Сейчас в центре Северной столицы зарегистрированы 52 дома с балконами, подлежащими капитальному ремонту. Управляющие организации уже укрепили фасады сеткой.

За последние 2 года отремонтировали 76 балконов в 87 домах.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов. Всего планируется отреставрировать более 290 фасадов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)