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В центре Петербурга выявили 200 балконов, находящихся в аварийном состоянии
Сегодня, 19:25
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В центре Петербурга выявили 200 балконов, находящихся в аварийном состоянии

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Управляющие организации уже укрепили фасады сеткой.

В Центральном районе Петербурга выявлено 200 балконов, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщили в районной администрации, пишет 78.ru 21 мая. 

Безопасные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества, а также решение вопросов пользования имуществом и предоставления коммунальных услуг должна обеспечивать управляющая организация, подчеркнули в администрации. При обнаружении подобных нарушений сотрудники обязаны установить ограждения. 

Сейчас в центре Северной столицы зарегистрированы 52 дома с балконами, подлежащими капитальному ремонту. Управляющие организации уже укрепили фасады сеткой. 

За последние 2 года отремонтировали 76 балконов в 87 домах.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов. Всего планируется отреставрировать более 290 фасадов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: балконы, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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