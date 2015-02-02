В этом году ГАТИ Петербурга выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов

Всего планируется отреставрировать более 290 фасадов.

В этом году ГАТИ Петербурга выдала более 600 ордеров на ремонт многоквартирных домов. Всего планируется отреставрировать свыше 290 фасадов.

Работы по документации проводятся на кровлях, фасадах и инженерных коммуникациях, из-за чего число ордеров не равно количеству ремонтируемых зданий. Отмечается, что 38 из них получены для работ в рамках программы "Невский проспект". По программе губернатора города Александра Беглова к декабрю отреставрируют 17 крыш и 13 фасадов уникальных исторических домов.

Инспекторы ГАТИ тщательно контролируют культуру производства работ на всех объектах Фонда капитального ремонта. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

О нарушениях заказчик и подрядчик узнают в режиме реального времени благодаря сервису обратной связи ГАТИ.

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт Кондратьевского жилмассива по программе "Доступное жилье" продолжается.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга