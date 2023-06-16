Капремонт Кондратьевского жилмассива по программе "Доступное жилье" продолжается

После завершения работ в мае следующего года новоселье отметят 100 очередников.

В Петербурге продолжается капитальный ремонт третьей очереди Кондратьевского жилмассива по программе "Доступное жилье". По первой и второй очередям все работы завершены, в девяти корпусах получили квартиры 400 семей, сообщили 13 мая в Смольном.

В третьей очереди сдадут корпус №7, он включен в адресный перечень самым последним. Историческое здание долго находилось в аварийном состоянии. В рамках реконструкции сохранят фасады и ключевые элементы архитектуры. После завершения работ в мае следующего года новоселье отметят 100 очередников.

В общей сложности благодаря жилмассиву свыше 500 семей получают возможность улучшить жилищные условия.

Сохранение культурного наследия и помощь гражданам в улучшении жилищных условий – два приоритета, которые мы успешно совмещаем в этом проекте. Реконструкция исторических зданий позволяет не только вернуть им жизнь, но и создать комфортную среду для петербуржцев. Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга

В 2014 году Кондратьевский жилмассив признали культурным наследием регионального значения.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга