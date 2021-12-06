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На фасад Театра комедии им. Акимова вернулись исторические балконные ограждения
Сегодня, 13:47
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На фасад Театра комедии им. Акимова вернулись исторические балконные ограждения

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Балконы располагались над входом в театр и Елисеевский магазин на третьем, четвертом и шестом этажах.

Балконам на фасаде Театра Комедии имени Акимова  вернули исторический облик. Воссоздание балконов занимались с ноября 2021 года.

Балконы демонтировали еще в начале XX века из-за аварийного состояния. Перила погнул сорвавшийся с крыши лед, а бутоны и листья разъела ржавчина. Кроме того, в запущенном состоянии находились и сами балконы. Чтобы восстановить исторические элементы, современные кузнецы сначала лепили их из пластилина, а затем создавали специальный инструмент.

Ограду создали, чтобы вернуть первозданный облик, который был у дома в 1906 году. Это первый этап восстановления исторического фасада театра на Невском проспекте. 

Фото: ВКонтакте / Николай Линченко

Теги: балконы, театр комедии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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